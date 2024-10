Il Napoli passa a Empoli, Conte rompe un tabù: è successo per la prima volta (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli di Antonio Conte vince al Castellani: l’allenatore salentino ha rotto un clamoroso tabù personale. Gli azzurri possono sorridere dopo la vittoria di misura ottenuta sull’Empoli di D’Aversa. Il rigore trasformato da Kvaratskhelia ha permesso ai ragazzi di Conte di allungare sulla Juventus, uscita con 3 punti dal match contro la Lazio. Vincere una partita sporca come quella del Castellani potrà sicuramente alzare ancor di più il morale di una squadra che sembra aver ritrovato continuità sul piano dei risultati nonostante una prestazione tutt’altro che brillante. Conte batte per la prima volta l’Empoli: il dato Per la prima volta in questa stagione, l’Empoli ha subìto un gol in casa. Spazionapoli.it - Il Napoli passa a Empoli, Conte rompe un tabù: è successo per la prima volta Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi Antoniovince al Castellani: l’allenatore salentino ha rotto un clamorosopersonale. Gli azzurri possono sorridere dopo la vittoria di misura ottenuta sull’di D’Aversa. Il rigore trasformato da Kvaratskhelia ha permesso ai ragazzi didi allungare sulla Juventus, uscita con 3 punti dal match contro la Lazio. Vincere una partita sporca come quella del Castellani potrà sicuramente alzare ancor di più il morale di una squadra che sembra aver ritrovato continuità sul piano dei risultati nonostante una prestazione tutt’altro che brillante.batte per lal’: il dato Per lain questa stagione, l’ha subìto un gol in casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Empoli spaventa il Napoli - poi ci pensa Kvara : Conte da solo in vetta - In assenza del centravanti belga, dal dischetto si è presentato Kvaratskhelia che, con una rincorsa lenta, ha spiazzato Vasquez. it. . itPer quanto riguarda il match, come si poteva ipotizzare alla vigilia per il Napoli è stata una trasferta particolarmente insidiosa. Con un Lukaku sottotono e sostituito appena prima della rete del georgiano, a tenere a galla gli azzurri è stata una grande ... (Calciomercato.it)

Il Napoli passa anche a Empoli ed è di nuovo primo : Kvara gol ma che fatica per Conte - Il Napoli non si ferma più: ad Empoli arriva la terza vittoria consecutiva, quella che riporta gli uomini di Conte in vetta alla classifica... (Calciomercato.com)

Empoli-Napoli 0-1 - a breve Conte in conferenza - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Empoli Conte in conferenza L'articolo Empoli-Napoli 0-1, a breve Conte in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista. . (Ilnapolista.it)