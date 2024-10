Highlights Serie A | Milan-Udinese 1-0, il Diavolo si aggrappa al Var! (Di domenica 20 ottobre 2024) Milan-Udinese, anticipo delle 18 dell’ottava giornata del campionato di Serie A, è terminata sul punteggio di 1-0. I rossoneri passano in vantaggio e poi vengono salvati dal Var in più occasioni. Vittoria fortunata. Gol e Highlights di Milan-Udinese. VAR E FORTUNA – Il Milan ha conquistato una vittoria sofferta per 1-0 contro l’Udinese. In una gara valida per l’ottava giornata di Serie A, decisa da un gol di Samuel Chukwueze nel primo tempo. I rossoneri hanno però dovuto resistere con grande difficoltà dopo l’espulsione di Tijjani Reijnders al 29?, che ha costretto la squadra di Paulo Fonseca a giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora. Il Milan è passato in vantaggio già al 13?, grazie a un’azione ben orchestrata da Christian Pulisic, che ha servito Chukwueze, il quale ha finalizzato con freddezza. Inter-news.it - Highlights Serie A | Milan-Udinese 1-0, il Diavolo si aggrappa al Var! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024), anticipo delle 18 dell’ottava giornata del campionato diA, è terminata sul punteggio di 1-0. I rossoneri passano in vantaggio e poi vengono salvati dal Var in più occasioni. Vittoria fortunata. Gol edi. VAR E FORTUNA – Ilha conquistato una vittoria sofferta per 1-0 contro l’. In una gara valida per l’ottava giornata diA, decisa da un gol di Samuel Chukwueze nel primo tempo. I rossoneri hanno però dovuto resistere con grande difficoltà dopo l’espulsione di Tijjani Reijnders al 29?, che ha costretto la squadra di Paulo Fonseca a giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora. Ilè passato in vantaggio già al 13?, grazie a un’azione ben orchestrata da Christian Pulisic, che ha servito Chukwueze, il quale ha finalizzato con freddezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Varese-Trapani 100-109 - Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) - The post Highlights Varese-Trapani 100-109, Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Varese, orfana di Nico Mannion per un problema alla caviglia sinistra, perde ancora in rimonta, con il solito calo tra terzo e quarto periodo, e resta ferma all’ultimo posto in classifica con quattro sconfitte in quattro giornate. (Sportface.it)

Highlights Napoli-Cremona 81-87 - Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) - I padroni di casa guidano il match sin dall’inizio, ma nel finale Jones prende in mano i suoi e, con 29 punti a referto, trascina la Juvi al primo successo in stagione. In doppia cifra Booth (12 punti) e Nikolic (12 punti). The post Highlights Napoli-Cremona 81-87, Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Juventus-Lazio 1-0 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Lazio, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. L’ultima mezzora invece è un assedio: Vlahovic prende una traversa, Douglaz Luiz di testa da due passi spedisce alto. All’Allianz Stadium inizio equilibrato, ma la partita subisce l’episodio decisivo al ventiquattresimo minuto quando Romagnoli, da ultimo uomo, fa fallo ... (Sportface.it)