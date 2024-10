Grande successo per la prima edizione della mezza maratona di Roma: oltre 17 mila partecipanti (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prima edizione della mezza maratona di Roma ha riscontrato un notevole successo, coinvolgendo un impressionante numero di partecipanti e creando un’atmosfera festiva nella Capitale. Con circa 17 mila corridori iscritti, di cui più di due terzi provenienti dall’estero, l’evento ha rappresentato un’importante vetrina per la città , che ha accolto atleti e appassionati di jogging da diverse parti del mondo. Correre nel centro storico di Roma non è solo un’esperienza sportiva, ma anche un’opportunità per immergersi nella cultura e nella storia di uno dei luoghi più affascinanti al mondo. L’entusiasmo del sindaco di Roma Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso Grande soddisfazione per l’esito della manifestazione al termine della gara. Gaeta.it - Grande successo per la prima edizione della mezza maratona di Roma: oltre 17 mila partecipanti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladiha riscontrato un notevole, coinvolgendo un impressionante numero die creando un’atmosfera festiva nella Capitale. Con circa 17corridori iscritti, di cui più di due terzi provenienti dall’estero, l’evento ha rappresentato un’importante vetrina per la città , che ha accolto atleti e appassionati di jogging da diverse parti del mondo. Correre nel centro storico dinon è solo un’esperienza sportiva, ma anche un’opportunità per immergersi nella cultura e nella storia di uno dei luoghi più affascinanti al mondo. L’entusiasmo del sindaco diIl sindaco di, Roberto Gualtieri, ha espressosoddisfazione per l’esitomanifestazione al terminegara.

