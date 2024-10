F1, pagelle GP USA 2024: Leclerc straordinario, Sainz incisivo, Norris continua a sprecare (Di domenica 20 ottobre 2024) pagelle GP USA 2024 Charles Leclerc 10 e lode: una gara perfetta, dal primo all’ultimo giro. Si inventa la partenza perfetta, evidentemente studiata: approfitta delle scaramucce tra Verstappen e Norris per trovare la linea interna e trovarsi in una curva dalla quarta posizione alla prima. Sin da subito comincia ad allungare su Verstappen, arriva la Safety Car, ma continua a incrementare subito dopo. Il passo è il migliore di tutta la concorrenza, la gestione delle gomme è perfetta. Non c’è stata un’esitazione, non c’è stato un momento in cui ha tremato, ha gestito tutto nella maniera perfetta. La macchina oggi c’era e il pilota si è fatto trovare presente. Carlos Sainz 9: anche lui parte bene e probabilmente senza la Safety Car causata da Hamilton avrebbe passato Verstappen in pista. Oasport.it - F1, pagelle GP USA 2024: Leclerc straordinario, Sainz incisivo, Norris continua a sprecare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)GP USACharles10 e lode: una gara perfetta, dal primo all’ultimo giro. Si inventa la partenza perfetta, evidentemente studiata: approfitta delle scaramucce tra Verstappen eper trovare la linea interna e trovarsi in una curva dalla quarta posizione alla prima. Sin da subito comincia ad allungare su Verstappen, arriva la Safety Car, maa incrementare subito dopo. Il passo è il migliore di tutta la concorrenza, la gestione delle gomme è perfetta. Non c’è stata un’esitazione, non c’è stato un momento in cui ha tremato, ha gestito tutto nella maniera perfetta. La macchina oggi c’era e il pilota si è fatto trovare presente. Carlos9: anche lui parte bene e probabilmente senza la Safety Car causata da Hamilton avrebbe passato Verstappen in pista.

Ordine d’arrivo F1 - GP USA 2024 : tripudio Ferrari! Leclerc vince davanti a Sainz! Penalizzato Norris - Max Verstappen (Red Bull) 4. Si tornerà in pista il prossimo fine settimana per il GP del Messico. George Russell (Mercedes) 7. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP degli USA, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Austin. Yuki Tsunoda (RB) 15. Lewis Hamilton (Mercedes) RISULTATI E CLASSIFICA GP USA F1 2024 1 Charles LeclercFerrari Leader 12 Carlos ... (Oasport.it)

F1 - pagelle GP Stati Uniti Austin : Leclerc da lode - Norris non convince - Si tratta della terza vittoria stagionale per il numero 16, che supera Ricciardo nell’albo delle vittorie. Terza posizione, infine, per Max Verstappen, che strappa il podio a Lando Norris dopo la penalità inflitta a quest’ultimo. Di seguito, le pagelle dei protagonisti: LECLERC: 10 Ottima prestazione di Leclerc, che firma una partenza da sogno, passando dalla quarta alla prima posizione. (Sportface.it)

È Ferrari show ad Austin - Leclerc domina il GP USA e vince davanti a Sainz : Verstappen regola Norris - Doppietta Ferrari nel GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024: Charles Leclerc domina e vince la gara di Austin davantial compagno di squadra Carlos Sainz. Terzo Verstappen grazie ad una penalità comminata a Lando Norris.Continua a leggere . (Fanpage.it)