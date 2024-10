Terzotemponapoli.com - Empoli-Napoli 0-1 Un rigore di Kvaratskhelia dà i 3 punti al Napoli

(Di domenica 20 ottobre 2024)0-1. Cronaca e tabellino della partita CRONACA Basta un calcio dialper portare a casa 3d’oro. Ilsupera l’per 0-1 allo stadio Castellani grazie al gol sudial 63esimo per un fallo di Anjorin su Politano. Nel primo tempo sono i toscani ad attaccare di più, con almeno quattro tiri in porta contro uno solo dei partenopei, quello di Buongiorno su colpo di testa. Nella ripresa squadre di nuovo in campo senza sostituzioni, con i padroni di casa ancora in avanti. È loro la prima azione pericolosa della seconda frazione di gioco: al 52esimo Caprile è costretto a uscire e liberare con i pugni dopo un cross in area da parte dell’. Sette minuti più tardi doppia sostituzione per il: entrano Simeone e Olivera al posto di Spinazzola e Lukaku.