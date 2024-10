Emilia-Romagna in allerta rossa per criticità idraulica: effetti delle piogge recenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia-Romagna affronta una nuova allerta rossa a causa dei significativi rischi idraulici scaturiti dal forte innalzamento dei livelli dei fiumi e torrenti, a seguito delle precipitazioni della notte scorsa. La Protezione Civile e Arpae hanno diramato l’allerta a partire dalle ore 12 di oggi e fino alla mezzanotte. Le aree interessate comprendono le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna e Ferrara, che sono ora sotto stretta osservazione per possibili allagamenti e altri eventi critici. Reclutamento di allerta rossa: impatti sull’Emilia-Romagna Il forte maltempo ha portato a un incremento quasi generale dei livelli idrometrici, con particolare attenzione rivolta all’asta valliva dell’Enza, del Secchia e dei corsi d’acqua Reno e i suoi affluenti. Gaeta.it - Emilia-Romagna in allerta rossa per criticità idraulica: effetti delle piogge recenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’affronta una nuovaa causa dei significativi rischi idraulici scaturiti dal forte innalzamento dei livelli dei fiumi e torrenti, a seguitoprecipitazioni della notte scorsa. La Protezione Civile e Arpae hanno diramato l’a partire dalle ore 12 di oggi e fino alla mezzanotte. Le aree interessate comprendono le province di Reggio, Modena, Bologna, Ravenna e Ferrara, che sono ora sotto stretta osservazione per possibili allagamenti e altri eventi critici. Reclutamento di: impatti sull’Il forte maltempo ha portato a un incremento quasi generale dei livelli idrometrici, con particolare attenzione rivolta all’asta valliva dell’Enza, del Secchia e dei corsi d’acqua Reno e i suoi affluenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : un morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Anche oggi allerta arancione in Calabria - A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco. Una famiglia composta da. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. L'Emilia piange un morto a causa del maltempo. (Gazzettadelsud.it)

Maltempo - fiumi esondano in Emilia-Romagna - un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni. LIVE - Trovato il corpo senza vita di un disperso. Situazione difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore. Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria, allerta in particolare nelle zone ioniche. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. (Tg24.sky.it)

Maltempo in Italia - allerta rossa in Emilia-Romagna - Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese - Piogge intense in Veneto e nelle Marche dove ha provocato allagamenti e disagi soprattutto nella zona costiera tra Senigallia e Ancona. In corso le operazioni di recupero. DIRETTA Ore 9,50 – Stop circolazione treni fra Casalecchio-Sasso Marconi – La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna sta provocando forti disagi anche alla circolazione ferroviaria. (Tpi.it)