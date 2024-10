Dubbi sui bilanci di Chiara Ferragni: cosa succede alla sua Fenice, la società al centro dell’impero (Di domenica 20 ottobre 2024) Chiara Ferragni, classe 1987, sta affrontando tutte le conseguenze del caso Balocco sulle sue attività. Una delle più importanti per il suo impero è la Fenice Srl, l'azienda che gestisce il marchio Chiara Ferragni Brand. Fanpage.it - Dubbi sui bilanci di Chiara Ferragni: cosa succede alla sua Fenice, la società al centro dell’impero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024), classe 1987, sta affrontando tutte le conseguenze del caso Balocco sulle sue attività. Una delle più importanti per il suo impero è laSrl, l'azienda che gestisce il marchioBrand.

Chiara Ferragni - una nuova tegola. Il socio Pasquale Morgese vuole chiedere i danni : "Manca il bilancio 2023" - Non c'è pace per Chiara Ferragni. Dopo la chiusura delle indagini sul suo conto, terminate con l'accusa di truffa aggravata, oggi l'influencer torna sui giornali per presunte tensioni con Pasquale Morgese, suo storico socio, che sarebbe pronto a chiederle i danni. Il motivo sarebbe la mancanza... (Today.it)

Chiara Ferragni mostra (più volte) un quadro : clamoroso messaggio a Fedez? | Guarda - La separazione ormai è avvenuta da tempo. Ma un dettaglio ha scatenato i seguaci di chiara: si tratta di un quadro appeso nella stanza dei bimbi e che ritrae l'intera famiglia. La Ferragni mostra più volte il dipinto nelle storie, senza colpo ferire. . E quell'indugiare sul quadro, da molti, sui social è stato interpretato come un messaggio a Fedez, un modo per ricordargli che il divorzio, ... (Liberoquotidiano.it)

Sapete perché nessuno vuole comprare la villa di Fedez e Chiara Ferragni sul lago di Como? Ecco il motivo - Perché nessuno compra Villa Matilda di Chiara Ferragni e Fedez? Villa Matilda si trova in un luogo magico, sebbene raggiungerla sia davvero difficile: per arrivare alla splendida casa, infatti, bisogna percorrere ben trecento scalini in pietra. . Inoltre, la ristrutturazione effettuata sotto indicazioni di Chiara Ferragni e Fedez non convince affatto chi si trova a visitare la magione per un ... (Donnapop.it)