Disastro via Riva Reno: "Tutto da buttare, qui dentro oltre un metro d'acqua e 20 cm di fango" |VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Negozi e cantine allagate, fino a un metro e mezzo di acqua nei locali e 30 cm di fango. Strade e marciapiedi invasi da detriti. Centinaia di persone senza elettricità da diverse ore. E' il bilancio della "slavina d'acqua" che ha colpito Bolognatoday.it - Disastro via Riva Reno: "Tutto da buttare, qui dentro oltre un metro d'acqua e 20 cm di fango" |VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Negozi e cantine allagate, fino a une mezzo dinei locali e 30 cm di. Strade e marciapiedi invasi da detriti. Centinaia di persone senza elettricità da diverse ore. E' il bilancio della "slavina d'" che ha colpito

