Di Lorenzo: «I nuovi acquisti hanno avuto un impatto importante. Abbiamo cercato di metterli subito a proprio agio» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Dazn prima di Empoli-Napoli. Com’è tornare a Empoli dopo un Europeo e uno scudetto? «E’ sempre bello tornare qua perché è un posto dove sono stato veramente bene. Ho vinto un campionato in Serie B, un campionato in Serie A fatto bene nonostante la retrocessione, che poi mi ha portato a giocare per il Napoli». Di Lorenzo sui nuovi acquisti Sui nuovi acquisti. Come avete trovato subito la sintonia? «Questo è un aspetto importante. Sicuramente oggi ci sono tanti ragazzi che sono arrivati nell’ultima sessione di mercato. Sono forti, hanno avuto un impatto importante, noi vecchietti Abbiamo cercato di farli sentire a proprio agio perché quando un calciatore sente la fiducia dell’ambiente dà molto di più. Oggi è un test importante in un campo difficile». A livello tattico, la tua evoluzione e il tuo ruolo. Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «I nuovi acquisti hanno avuto un impatto importante. Abbiamo cercato di metterli subito a proprio agio» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il capitano del Napoli Giovanni Diha parlato a Dazn prima di Empoli-Napoli. Com’è tornare a Empoli dopo un Europeo e uno scudetto? «E’ sempre bello tornare qua perché è un posto dove sono stato veramente bene. Ho vinto un campionato in Serie B, un campionato in Serie A fatto bene nonostante la retrocessione, che poi mi ha portato a giocare per il Napoli». DisuiSui. Come avete trovatola sintonia? «Questo è un aspetto. Sicuramente oggi ci sono tanti ragazzi che sono arrivati nell’ultima sessione di mercato. Sono forti,un, noi vecchiettidi farli sentire aperché quando un calciatore sente la fiducia dell’ambiente dà molto di più. Oggi è un testin un campo difficile». A livello tattico, la tua evoluzione e il tuo ruolo.

