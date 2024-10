De Laurentiis: “Il Napoli è tornato a sfidare lo strapotere del Nord. Lotteremo fino alla fine” (Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole del presidente del Napoli sulle ambizioni stagionali e su Conte Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport durante le celebrazioni per i 100 anni del quotidiano. Il presidente del Napoli ha parlato del momento della squadra e delle sfide future, con uno sguardo anche al lavoro di Antonio Conte e al rapporto tra il club e il Sud Italia. “Oggi torniamo a sfidare lo strapotere del Nord, siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine,” ha dichiarato De Laurentiis. Ha poi elogiato Antonio Conte: “Conte è un leader. Mi piace molto la capacità camaleontica che sa dare alla squadra a seconda dell’avversario.” Il presidente ha ricordato l’importanza del percorso europeo del Napoli: “Abbiamo avuto il merito, per 14 anni, di essere l’unica italiana sempre in Europa. Napolipiu.com - De Laurentiis: “Il Napoli è tornato a sfidare lo strapotere del Nord. Lotteremo fino alla fine” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole del presidente delsulle ambizioni stagionali e su Conte Notizie calcio– Aurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport durante le celebrazioni per i 100 anni del quotidiano. Il presidente delha parlato del momento della squadra e delle sfide future, con uno sguardo anche al lavoro di Antonio Conte e al rapporto tra il club e il Sud Italia. “Oggi torniamo alodel, siamo in testa al campionato e vogliamo lottare,” ha dichiarato De. Ha poi elogiato Antonio Conte: “Conte è un leader. Mi piace molto la capacità camaleontica che sa daresquadra a seconda dell’avversario.” Il presidente ha ricordato l’importanza del percorso europeo del: “Abbiamo avuto il merito, per 14 anni, di essere l’unica italiana sempre in Europa.

