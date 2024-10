Cinghiale in fuga attacca cacciatore, lo travolge e lo uccide: tragedia a Cuneo (Di domenica 20 ottobre 2024) La vittima è un uomo di 74 anni che stava partecipando con alcuni amici alla caccia ma non era armato in quel momento. Si sarebbe trovato suo malgrado lungo la traiettoria di un grosso Cinghiale che stava scappando a grande velocità dopo essere stato ferito da un altro cacciatore. Fanpage.it - Cinghiale in fuga attacca cacciatore, lo travolge e lo uccide: tragedia a Cuneo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La vittima è un uomo di 74 anni che stava partecipando con alcuni amici alla caccia ma non era armato in quel momento. Si sarebbe trovato suo malgrado lungo la traiettoria di un grossoche stava scappando a grande velocità dopo essere stato ferito da un altro

