Thesocialpost.it - Cinema in lutto, addio ad Adamo Dionisi: si è spento il celebre attore di Suburra

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) È scomparso a 59 anninoto soprattutto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv. A portarlo via è stata una malattia, lasciando un vuoto nel mondo delitaliano. Chi eraNato a Roma il 30 settembre 1965,ha avuto una vita segnata da eventi drammatici. Prima di intraprendere la carriera di, è stato capo ultrà della Lazio e ha affrontato un periodo di carcere a Rebibbia per un arresto legato a vicende di droga. Proprio durante la sua detenzione,si è avvicinato al mondo della recitazione, partecipando a progetti teatrali che gli hanno aperto le porte ale alla tv. Nel 2017 un nuovo arresto ha colpito la sua vita privata, questa volta legato a un caso di violenza contro l’ex moglie.