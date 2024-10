Ciclismo su pista, Viviani d’argento ai Mondiali. La Madison azzurra è sesta, Vece decima nel Keirin (Di domenica 20 ottobre 2024) Cala il sipario sui Mondiali di Ciclismo su pista a Ballerup. Dalla rassegna iridata l’Italia esce con quattro medaglie, l’ultima arrivata proprio oggi con Elia Viviani, che si è messo al collo l’argento nell’eliminazione. A questa si è aggiunto il pazzesco oro con record del mondo di Jonathan Milan nell’inseguimento, l’altro argento di Simone Consonni nell’Omnium e poi il bronzo del quartetto femminile nell’inseguimento a squadre. Elia Viviani super impegnato quest’oggi. Nell’eliminazione il campione veneto è stato davvero bravissimo, cedendo solamente all’ultimo sprint al danese Tobias Aagaard Hansen. Medaglia di bronzo per il canadese Dylan Bibic, con l’olandese Jan Willem van Schip che è rimasto appena giù dal podio. Oasport.it - Ciclismo su pista, Viviani d’argento ai Mondiali. La Madison azzurra è sesta, Vece decima nel Keirin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Cala il sipario suidisua Ballerup. Dalla rassegna iridata l’Italia esce con quattro medaglie, l’ultima arrivata proprio oggi con Elia, che si è messo al collo l’argento nell’eliminazione. A questa si è aggiunto il pazzesco oro con record del mondo di Jonathan Milan nell’inseguimento, l’altro argento di Simone Consonni nell’Omnium e poi il bronzo del quartetto femminile nell’inseguimento a squadre. Eliasuper impegnato quest’oggi. Nell’eliminazione il campione veneto è stato davvero bravissimo, cedendo solamente all’ultimo sprint al danese Tobias Aagaard Hansen. Medaglia di bronzo per il canadese Dylan Bibic, con l’olandese Jan Willem van Schip che è rimasto appena giù dal podio.

