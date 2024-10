Cesena-Sampdoria (domenica 20 ottobre 2024 ore 17:15): formazioni, convocati, quote, pronostici (Di domenica 20 ottobre 2024) Ottimo inizio di campionato per la matricola Cesena, che ha totalizzato undici punti, tre in più della Sampdoria, e conquistato il settimo posto in classifica insieme a Palermo e Cremonese, formazioni costruite per andare in Serie A. La squadra di Michele Mignani ha perso sul campo della capolista Pisa prima della sosta per la nazionali, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Cesena-Sampdoria (domenica 20 ottobre 2024 ore 17:15): formazioni, convocati, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ottimo inizio di campionato per la matricola, che ha totalizzato undici punti, tre in più della, e conquistato il settimo posto in classifica insieme a Palermo e Cremonese,costruite per andare in Serie A. La squadra di Michele Mignani ha perso sul campo della capolista Pisa prima della sosta per la nazionali, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cesena-Sampdoria oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - La formazione bianconera di Michele Mignani, dopo la sconfitta dello scorso turno contro il Pisa, vuole ripartire con il piede giusto conquistando una vittoria davanti a tutti i tifosi di casa.

