Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi a Verissimo: il botta e risposta infuocato | Video Mediaset (Di domenica 20 ottobre 2024) Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli a Verissimo erano state invitate per parlare della loro esperienza al Grande Fratello vicino ad Alfonso Signorini. Peccato però che gli animi si siano surriscaldati presto. Ad andare in scena è stato un botta e risposta infuocato tra Cesara e Beatrice. Quest'ultima si è risentita per una battuta di Alfonso su di lei, Cesara, invece, ha cercato di difendere il conduttore. In mezzo ai due fuochi, Rebecca e Silvia hanno anche tentato di scappare. Ecco il Video Mediaset

Accusa di Beatrice a Cesara e Alfonso - la Buonamici sbotta : “Ma che dici?” - it. L’accusa sulla diretta? Ho approfittato della diretta, ma molti lo fanno. Ti prego non dire queste cose, non ridevamo proprio per quello“. Mi hanno chiesto ‘stasera cosa vuoi annunciare?’. Così è stato quella notte e dopo pochi giorni se n’è andata. Domani sera si mangia. Accusa di Beatrice: “La puntata dopo grosse risate su questa cosa”. (Biccy.it)

Verissimo - Beatrice Luzzi punge Cesara Buonamici e Alfonso Signorini : “Si sta cercando di sminuirmi - ma a tutto c’è un limite!” - Sotto al piumone è l’unico posto dove ci si può nascondere, è morbido, avvolgente, leggero…Ti fai delle fantasie ma poi in realtà lì la telecamera non c’è, non ci sono le prove. Siamo lì attentissime a tutto quello che succede, e ne succedono…Quindi alla fine abbiamo quel piccolo spazio, poi non ci vediamo né prima né dopo per varie ragioni, dovremmo andare a cena fuori“, ha esordito Beatrice. (Isaechia.it)

Tapiro a Beatrice Luzzi - la consegna a Striscia La Notizia : “Alfonso Signorini e Cesara Buonamici me l’hanno fatta pagare!” | Video Mediaset - Sul finale l’opinionista del Grande Fratello lancia una stoccata nascosta ad Alfonso Signorini dicendo: «quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici ho pensato che fosse il loro bimbo. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio». (Superguidatv.it)