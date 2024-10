Calcio a 5, vittoria in trasferta a Turi per il Cus Bari: conquistata la vetta della classifica di C1 (Di domenica 20 ottobre 2024) Gara a due velocità quella andata in scena nel palazzetto di Turi, dove il Cus Bari Calcio a 5 conquista il suo sesto risultato utile consecutivo battendo i padroni di casa del Thuriae (3-5). Con 5 vittorie e un pareggio e grazie anche al pari del Mola in casa del Futsal San Martino, conquistano Baritoday.it - Calcio a 5, vittoria in trasferta a Turi per il Cus Bari: conquistata la vetta della classifica di C1 Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Gara a due velocità quella andata in scena nel palazzetto di, dove il Cusa 5 conquista il suo sesto risultato utile consecutivo battendo i padroni di casa del Thuriae (3-5). Con 5 vittorie e un pareggio e grazie anche al pari del Mola in casa del Futsal San Martino, conquistano

Calcio Serie C. La maturità di Boccadamo al servizio della Pianese : "Grazie al mister e ai miei compagni sto crescendo» - Ci vuole talento, per arrivare lontano. Almeno questo è quello che immagino avendo studiato i video". "La Pianese, quest’anno, non deve porsi limiti: se riusciamo a correggere gli errori non escludo i play off. Sono abbastanza contento anche di me stesso, soprattutto a livello caratteriale, all’inizio mi sentivo un gradino sotto categoria. (Sport.quotidiano.net)

Calciomercato Serie D ed Eccellenza e Coppa di Promozione. Turini al Seravezza. Gioca il Forte - Dopo aver completato il proprio percorso giovanile nel Pisa, Turini (in foto) la prima esperienza fra i grandi la fece nell’annata ’22/23 al Ponsacco. E ora diventerà verdazzurro. Continua il mercato nei dilettanti. 30 scende in campo il Forte dei Marmi sul campo della Lunigiana Pontremolese: designata terna tutta livornese con l’arbitro Gregorio Maria Manduzio e con gli assistenti Marco Di ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio | Udinese - esame di maturità : contro la Roma per confermarsi - Come cambia rapidamente, a volte, la vita. L’Udinese ha mostrato un bel gioco abbinando corsa e caparbietà. E’ importante in questa fase fare più punti possibili. Abbiamo concesso gol su due errori e sprecato occasioni da gol importanti. Le parole di Kosta Runjaic dopo la grande rimonta sul Parma: “Manteniamoci lucidi e non guardiamo la classifica” (Credit foto – Getty ... (Metropolitanmagazine.it)