Brioches con impasto allo yogurt e dal ripieno goloso alla nutella! Li cuoci in 10 minuti (Di domenica 20 ottobre 2024) Brioches con impasto allo yogurt e dal ripieno goloso alla nutella! Queste sono le brioche preferite dai miei bambini: le preparo con un impasto a base di yogurt e le farcisco con la nutella. Basterebbe questo a convincervi che ciò che scrivo corrisponde al vero, ma aggiungo di più. Le amano sopra ogni cosa, anche rispetto a quelle delle pasticcerie e dei bar! Sarà perché per realizzarle, metto tutto il mio amore per loro e il mio impegno, sarà perché sono irresistibili di loro, sarà quel che sarà ma vi consiglio di provare questa ricetta collaudata perché sarà un successo in famiglia. Grandi e piccini non sapranno resistere alla tentazione di fare il bis.

