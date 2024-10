Basket: Trento diventa leader solitaria in Serie A, vince anche Reggio Emilia. Rinviata Virtus Bologna-Tortona (Di domenica 20 ottobre 2024) Chiusura con una partita in meno per la Serie A 2024-2025, in una giornata nella quale il big match avrebbe dovuto essere quello tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Tortona. La sfida tra V nere e Derthona Basket, però, non si è tenuta a causa della grave alluvione che ha devastato Bologna e non solo. Sarà recuperata in uno dei pochissimi spazi liberi per l’una e per l’altra squadra dovuti ai tanti impegni legati alle Coppe europee (Eurolega per la Virtus, Champions League per Tortona). A oggi, nella città felsinea, è ben altro che conta rispetto a una pallacanestro che, per una volta, passa chiaramente in secondo piano. NUTRIBULLET TREVISO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76-83 Continua a convincere in campionato la squadra di Paolo Galbiati, che stavolta va a espugnare il mai semplice Palaverde. Oasport.it - Basket: Trento diventa leader solitaria in Serie A, vince anche Reggio Emilia. Rinviata Virtus Bologna-Tortona Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Chiusura con una partita in meno per laA 2024-2025, in una giornata nella quale il big match avrebbe dovuto essere quello traSegafredoe Bertram. La sfida tra V nere e Derthona, però, non si è tenuta a causa della grave alluvione che ha devastatoe non solo. Sarà recuperata in uno dei pochissimi spazi liberi per l’una e per l’altra squadra dovuti ai tanti impegni legati alle Coppe europee (Eurolega per la, Champions League per). A oggi, nella città felsinea, è ben altro che conta rispetto a una pallacanestro che, per una volta, passa chiaramente in secondo piano. NUTRIBULLET TREVISO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76-83 Continua a conre in campionato la squadra di Paolo Galbiati, che stavolta va a espugnare il mai semplice Palaverde.

Serie A basket : Trento si conferma in vetta - Milano sbanca Scafati - Le torri Kabengele e Simms rispettivamente protagonisti con 10 rimbalzi catturati sia dal primo che dal secondo cestista orogranata con quest’ultimo che totalizza anche 10 punti costruiscono basi solide per una affermazione preziosa. La panchina milanese si vede costretta a chiamare due timeout ravvicinati per frenare l’emorragia difensiva e giocarsi la carta di Nenad Dimitrijevic che ripaga con ... (Sport.quotidiano.net)

Highlights Treviso-Trento 76-83 - basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - . RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 The post Highlights Treviso-Trento 76-83, basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights di Treviso-Trento, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. (Sportface.it)

