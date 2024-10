Basket A: brutto passo indietro per l’Estra Pistoia, ko severo in casa con Venezia (Di domenica 20 ottobre 2024) Pistoia, 20 ottobre 2024 – Un brutto passo indietro rispetto alla notevole vittoria esterna di una settimana prima contro Cremona. l’Estra Pistoia perde in casa contro la Reyer Venezia nella quarta giornata della massima serie del Basket tricolore. Una sfida senza Dante Calabria: il coach, messo ko da un virus, ha dovuto lasciare il posto al vice Giuseppe Valerio. Virus che sembra lo stesso che ha colpito anche Brajovic e Paschall in settimana. Una sfida in cui l’Estra non parte bene sotto i colpi di una Venezia concreta e decisa a fare risultato. E’ 18-20 dopo i primi dieci minuti. Un primo tempo di sostanziale equilibrio che si chiude sul 32-34. Al ritorno dagli spogliatoi Pistoia piazza un parziale di 0-7 che peserà sull’economia del match. Pstoia rincorre ma arriva al +11 (45-56) alla fine del terzo quarto. Sport.quotidiano.net - Basket A: brutto passo indietro per l’Estra Pistoia, ko severo in casa con Venezia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Unrispetto alla notevole vittoria esterna di una settimana prima contro Cremona.perde incontro la Reyernella quarta giornata della massima serie deltricolore. Una sfida senza Dante Calabria: il coach, messo ko da un virus, ha dovuto lasciare il posto al vice Giuseppe Valerio. Virus che sembra lo stesso che ha colpito anche Brajovic e Paschall in settimana. Una sfida in cuinon parte bene sotto i colpi di unaconcreta e decisa a fare risultato. E’ 18-20 dopo i primi dieci minuti. Un primo tempo di sostanziale equilibrio che si chiude sul 32-34. Al ritorno dagli spogliatoipiazza un parziale di 0-7 che peserà sull’economia del match. Pstoia rincorre ma arriva al +11 (45-56) alla fine del terzo quarto.

