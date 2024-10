Arsenal-Shakhtar Donetsk (Champions League, 22-10-2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 20 ottobre 2024) E’ un Arsenal pronto a recitare la parte del protagonista anche in Champions League quello che affronta la terza giornata in una serata potenzialmente a senso unico contro lo Shakhtar Donetsk. I Gunners dopo avere raccolto un prezioso pareggio nello 0-0 sul campo dell’Atalanta hanno battuto 2-0 il Psg con i gol di Havertz e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Arsenal-Shakhtar Donetsk (Champions League, 22-10-2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 20 ottobre 2024) E’ unpronto a recitare la parte del protagonista anche inquello che affronta la terza giornata in una serata potenzialmente a senso unico contro lo. I Gunners dopo avere raccolto un prezioso pareggio nello 0-0 sul campo dell’Atalanta hanno battuto 2-0 il Psg con i gol di Havertz e InfoBetting: Scommesse Sportive e

