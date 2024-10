Arriva in città per il furto di un'auto, la polizia lo scopre e lo denuncia. Per lui anche il foglio di via (Di domenica 20 ottobre 2024) ANCONA - Arriva in città per rubare un'auto ma viene scoperto dalla polizia e denunciato per tentato furto. E' quanto successo nella giornata di ieri, durante un normale controllo del territorio nei pressi di piazza IV Novembre, da parte della polizia.Gli agenti infatti hanno notato un uomo Anconatoday.it - Arriva in città per il furto di un'auto, la polizia lo scopre e lo denuncia. Per lui anche il foglio di via Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) ANCONA -inper rubare un'ma viene scoperto dallato per tentato. E' quanto successo nella giornata di ieri, durante un normale controllo del territorio nei pressi di piazza IV Novembre, da parte della.Gli agenti infatti hanno notato un uomo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nuovo Max Factory è arrivato in città : ecco dove ha aperto - Ha aperto ufficialmente ieri, venerdì 18 ottobre, il terzo store di Max Factory in Trentino: l’inaugurazione è avvenuta a Trento (è il secondo negozio in città con questo marchio, ndr), più precisamente all’interno del Makkani Center, in via Maccani. “Nel contesto del nostro programma di... (Trentotoday.it)

Sicurezza - arrivano altri 20 telecamere in città - Prosegue la lotta allo sversamento illecito di rifiuti a San Giorgio a Cremano grazie anche all'installazione di altre venti telecamere di videosorveglianza in punti strategici del territorio. Gli ispettori ambientali, durante turni di controllo diurni e notturni, hanno rinvenuto materiale di... (Napolitoday.it)

Ex area Ghigi - a novembre arrivano le ruspe : un anno di lavori per donare alla città sette campi da calcio - Con l’obiettivo di incrementare e migliorare l’impiantistica sportiva della città. . . Per quanto riguarda il nuovo centro sportivo è in arrivo il progetto esecutivo, mentre per lo stadio il tema restyling è prossimo ad approdare. Ex area Ghigi e nuovo stadio, gli step di entrambi i progetti avanzano. (Riminitoday.it)