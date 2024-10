Anna Lou Castoldi: “I genitori dovrebbero andare oltre la paura, essere i primi fan dei propri figli” (Di domenica 20 ottobre 2024) Anna Lou Castoldi si è raccontata in un'intervista a cuore aperto con Francesca Fialdini. Dal percorso a Ballando con le stelle, passando per le sue fragilità, la ragazza ha trovato il modo di parlare anche della sua generazione. Fanpage.it - Anna Lou Castoldi: “I genitori dovrebbero andare oltre la paura, essere i primi fan dei propri figli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Lousi è raccontata in un'intervista a cuore aperto con Francesca Fialdini. Dal percorso a Ballando con le stelle, passando per le sue fragilità, la ragazza ha trovato il modo di parlare anche della sua generazione.

Anna Lou Castoldi : “I genitori dovrebbero essere i primi fan dei figli. I gesti ribelli? In realtà sono richieste d’aiuto” - Racconta, poi, della sua decisione di partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ e del successo insperato. Milly Carlucci ha colto degli aspetti del mio carattere che io non sapevo neanche di avere”. “Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto!” dice la ragazza, parlando della sua dismorfofobia: “Sono timida, ma è ... (Dailyshowmagazine.com)

