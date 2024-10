Andrea Bocelli protagonista a Roma 2024, in anteprima Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini (Di domenica 20 ottobre 2024) La giornata di domenica 20 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2024 proporrà incontri con star come Andrea Bocelli, Diego Luna e Gael Garcia Bernal, grande attesa per la presentazione del film Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini. Nella giornata di domenica 20 ottobre si svolgeranno due attesi incontri: quelli con Andrea Bocelli, grazie ad Alice nella Città, e quello che vedrà protagonisti Diego Luna e Gael Garcia Bernal. Tra i film in programma spazio invece a Il Treno dei Bambini, diretto da Cristina Comencini, e The Trainer di Tony Kaye. Gli incontri con le star Andrea Bocelli che porta ad Alice nella città in anteprima mondiale Andrea Bocelli 30: The Celebration, film-concerto diretto da Sam Wrench ("Taylor Swift: The Eras Tour", "Billie Eilish Live At The O2") sullo spettacolare evento di tre giorni tenuto in Italia lo Movieplayer.it - Andrea Bocelli protagonista a Roma 2024, in anteprima Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La giornata di domenica 20 ottobre alla Festa del Cinema diproporrà incontri con star come, Diego Luna e Gael Garcia Bernal, grande attesa per la presentazione del film Ildeidi. Nella giornata di domenica 20 ottobre si svolgeranno due attesi incontri: quelli con, grazie ad Alice nella Città, e quello che vedrà protagonisti Diego Luna e Gael Garcia Bernal. Tra i film in programma spazio invece a Ildei, diretto da, e The Trainer di Tony Kaye. Gli incontri con le starche porta ad Alice nella città inmondiale30: The Celebration, film-concerto diretto da Sam Wrench ("Taylor Swift: The Eras Tour", "Billie Eilish Live At The O2") sullo spettacolare evento di tre giorni tenuto in Italia lo

