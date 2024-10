Allerta piene nel mantovano e cremonese: il Po è in aumento, ripercussioni su viabilità e sicurezza (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo della prevista piena del Po, che toccherà le province di Mantova e Cremona nel pomeriggio, si intensificano le misure di prevenzione lungo i corsi d’acqua. Esperti e autorità locali stanno seguendo con attenzione l’innalzamento dei livelli fluviali, che preoccupa particolarmente le comunità rivierasche. Stanno già emergendo i primi problemi di viabilità e la protezione civile è attivamente impegnata nel monitoraggio della situazione. Situazione in Lombardia: chiusure e alert Nella provincia di Cremona, le autorità hanno imposto la chiusura del ponte Verdi a San Daniele Po, sulla provinciale 33, in seguito a un incidente avvenuto a Zibello. Qui una chiatta si è staccata dagli ormeggi e ha iniziato a driftare, causando così la chiusura della strada alzaia. Gaeta.it - Allerta piene nel mantovano e cremonese: il Po è in aumento, ripercussioni su viabilità e sicurezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo della prevista piena del Po, che toccherà le province di Mantova e Cremona nel pomeriggio, si intensificano le misure di prevenzione lungo i corsi d’acqua. Esperti e autorità locali stanno seguendo con attenzione l’innalzamento dei livelli fluviali, che preoccupa particolarmente le comunità rivierasche. Stanno già emergendo i primi problemi die la protezione civile è attivamente impegnata nel monitoraggio della situazione. Situazione in Lombardia: chiusure e alert Nella provincia di Cremona, le autorità hanno imposto la chiusura del ponte Verdi a San Daniele Po, sulla provinciale 33, in seguito a un incidente avvenuto a Zibello. Qui una chiatta si è staccata dagli ormeggi e ha iniziato a driftare, causando così la chiusura della strada alzaia.

