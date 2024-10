Allerta Meteo, rinviata la sfida tra la Virtus e la Bertram Derthona Tortona (Di domenica 20 ottobre 2024) La LBA, Lega Basket Serie A, comunica in una nota di stampa che per la tutela, in via precauzionale, della pubblica incolumità dispone il rinvio, a data da destinarsi, della gara di Campionato tra la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Derthona Tortona programmata per oggi alle ore 18.15 Europa.today.it - Allerta Meteo, rinviata la sfida tra la Virtus e la Bertram Derthona Tortona Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La LBA, Lega Basket Serie A, comunica in una nota di stampa che per la tutela, in via precauzionale, della pubblica incolumità dispone il rinvio, a data da destinarsi, della gara di Campionato tra laSegafredo Bologna e laprogrammata per oggi alle ore 18.15

Virtus Bologna-Bertram Tortona rinviata : maltempo chiude l’Unipol Arena - La situazione meteorologica ha reso necessaria la misura, per garantire la sicurezza di tutti i presenti. La decisione è stata presa a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco di Casalecchio di Reno, che ha disposto la chiusura dell’Unipol Arena a causa delle condizioni critiche legate al maltempo. (Thesocialpost.it)

Rinvio della partita di basket tra Virtus Bologna e Bertram Tortona causa maltempo - Questo clima instabile ha costretto non solo a rinvii imprevisti nelle sfide sportive, ma ha anche reso necessarie misure straordinarie da parte delle autorità locali. Pertanto, le istituzioni dovranno prepararsi a gestire tali situazioni in modo proattivo, pianificando in anticipo e predisponendo piani d’emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e degli sportivi. (Gaeta.it)