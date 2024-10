Alimentare, Caputo “Campania al Sial di Parigi rafforza suo brand” (Di domenica 20 ottobre 2024) Parigi (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Stiamo facendo sistema, stiamo mettendo insieme tutte le energie di questi bravi imprenditori che stanno davvero puntando tutto sul brand della nostra regione”. Lo dice Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, a margine dell’apertura del Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell’innovazione Alimentare. f11/sat Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Alimentare, Caputo “Campania al Sial di Parigi rafforza suo brand” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – “Stiamo facendo sistema, stiamo mettendo insieme tutte le energie di questi bravi imprenditori che stanno davvero puntando tutto suldella nostra regione”. Lo dice Nicola, assessore all’Agricoltura della Regione, a margine dell’apertura deldi, la principale fiera mondiale dell’innovazione. f11/sat Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Credere alle sfide, seguire le passioni, fallire: quattro professionisti raccontano la loro storia agli studenti del liceo Labriola di Roma - Il seminario di orientamento nella seconda tappa di CampBus. Gli interventi di Marta Colonna di PagoPa, Walter Riviera di Intel, la creator Virginia Benzi e Marina Geymonat di Fondazione Leonardo. A i ... (corriere.it)

Amaranto, primo pareggio. Gol Ogunseye e palo Gucci. L’Arezzo frenato dal Rimini - Il quarto gol stagionale dell’attaccante non basta per portare a casa i 3 punti. Nella ripresa i romagnoli pareggiano con Longobardi e sfiorano il colpaccio. (msn.com)

Cardiologia e Neurologia, da Palermo progetto per curare malattie sempre più diffuse - ]]> Le malattie cardiovascolari e le malattie neurologiche sono tra le principali cause di morbilità e mortalità a livello globale. Si tratta di malattie che spesso hanno un notevole impatto in termin ... (mondopalermo.it)