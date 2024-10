Al via la somministrazione gratuita del farmaco anti-bronchiolite per tutti i neonati (Di domenica 20 ottobre 2024) La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il piano di immunizzazione per proteggere i neonati dal virus respiratorio sinciziale (Vrs), una delle principali cause di bronchiolite nei bambini. Il farmaco scelto è l’anticorpo monoclonale Nirsevimab, che verrà somministrato gratuitamente a partire da novembre. I destinatari iniziali saranno i neonati nati da quel mese in poi, insieme a quelli nati “nei 100 giorni precedenti”, ovvero da fine luglio, e ai bambini fragili di età inferiore ai 24 mesi. Stanziati 50 milioni per l’accesso equo al farmaco Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ha dichiarato: “Siamo riusciti a stanziare 50 milioni di euro per consentire un accesso equo a tutti i neonati già per questa stagione invernale”. Quifinanza.it - Al via la somministrazione gratuita del farmaco anti-bronchiolite per tutti i neonati Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il piano di immunizzazione per proteggere idal virus respiratorio sinciziale (Vrs), una delle principali cause dinei bambini. Ilscelto è l’corpo monoclonale Nirsevimab, che verrà somministratomente a partire da novembre. I destinatari iniziali saranno inati da quel mese in poi, insieme a quelli nati “nei 100 giorni precedenti”, ovvero da fine luglio, e ai bambini fragili di età inferiore ai 24 mesi. Stanziati 50 milioni per l’accesso equo alMaria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ha dichiarato: “Siamo riusciti a stanziare 50 milioni di euro per consentire un accesso equo agià per questa stagione invernale”.

