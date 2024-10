Metropolitanmagazine.it - Victoria Beckham Beauty conquista New York: il nuovo pop-up per celebrare il suo nuovo profumo

(Di sabato 19 ottobre 2024)continua a espandersi, questa volta con l’apertura di un esclusivo pop-up store a Newper presentare la sua ultima creazione olfattiva, la fragranza 21:50 Rêverie. L’installazione, aperta per otto giorni, promette un’esperienza immersiva grazie a tre spazi dedicati che includono una scultura del flacone dele immagini della campagna firmata dal celebre fotografo Steven Klein.apre il suo pop-up a NewSecondo Katia Beauchamp, CEO di, l’apertura di un pop-up offre numerosi vantaggi per il brand. «La fragranza rappresenta un pilastro fondamentale del nostro modello di business e contribuisce a rafforzare l’identità del marchio, collegando la nostra storia nel mondo della moda con il settore», ha dichiarato in un’intervista a WWD.