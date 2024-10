Una turista è stata scippata di tre collanine su via dei Fori Imperiali (Di sabato 19 ottobre 2024) Notte di paura in pieno centro a Roma. Una turista straniera è stata vittima di uno scippo mentre passeggiava lungo via dei Fori Imperiali. La donna è stata avvicinata da un giovane che le ha strappato dal collo tre collanine, lasciandola sotto shock.Immediata la reazione del compagno della Romatoday.it - Una turista è stata scippata di tre collanine su via dei Fori Imperiali Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Notte di paura in pieno centro a Roma. Unastraniera èvittima di uno scippo mentre passeggiava lungo via dei. La donna èavvicinata da un giovane che le ha strappato dal collo tre, lasciandola sotto shock.Immediata la reazione del compagno della

