Truffa dei falsi formulari per i rifiuti: padre e figlio imprenditori rischiano il processo (Di sabato 19 ottobre 2024) Due imprenditori sono indagati per Truffa e sostituzione di persona. Nei giorni scorsi il pubblico ministero Valentina Santoro, della procura di Santa Maria Capua Vetere, ha notificato ai due, padre e figlio di 56 e 31 anni, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed ora si prepara ad Casertanews.it - Truffa dei falsi formulari per i rifiuti: padre e figlio imprenditori rischiano il processo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Duesono indagati pere sostituzione di persona. Nei giorni scorsi il pubblico ministero Valentina Santoro, della procura di Santa Maria Capua Vetere, ha notificato ai due,di 56 e 31 anni, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed ora si prepara ad

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Truffa del finto carabiniere - bottino da 70mila euro : arrestati padre e 2 figli - Un'operazione su vasta scala ha inferto un duro colpo a una rete criminale che colpiva gli anziani. Questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto delle forze dell'ordine di Genova e Caserta, hanno arrestato tre persone accusate di aver truffato... (Casertanews.it)

Endless Love - trame turche : Leyla scopre che Ayhan aveva truffato suo padre - Una volta scoperta la verità , Leyla si recherà a casa di Ayhan per chiedergli scusa e fare pace. All’epoca minorenne e indifeso, era stato accusato di un reato che non aveva mai commesso, dopo aver scoperto che il padre di Leyla e Vildan era il responsabile della morte del socio. La verità emerge nelle prossime puntate Endless Love Quando tutto sembrerà indicare che Ayhan sia un uomo del ... (Superguidatv.it)

Prima truffati e poi sfrattati - il padre : "Chiedo una proroga per i miei figli" - Umberto Imperatrice rischia di finire in mezzo a una strada insieme alla moglie e ai suoi tre figli minorenni. La data per lo sfratto esecutivo è fissata per domani, 20 settembre. "Ho trovato una nuova casa, ma sarà libera solo dal 30 gennaio 2025, chiedo una proroga per i miei bambini". La... (Napolitoday.it)