Traffico Roma del 19-10-2024 ore 08:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto permangono 3 km di coda per un incidente sulla A1 milano-napoli tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Nord in direzione Roma in viale del Muro Torto segnalato dalla polizia locale un incidente con rallentamenti all’altezza di piazzale Brasile in direzione piazzale Flaminio diramato per oggi l’allerta meteo gialla nella regione con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale prestare la massima attenzione alla guida e moderare la velocità previsti oggi in centro due manifestazioni la prima a Piazza del Popolo dalle ore 9 alle ore 13:30 dove è previsto anche un corteo che da piazza Barberini proseguirà verso Piazza del Popolo deviazioni o limitazioni del trasporto pubblico locale nel pomeriggio altra manifestazione con doppio corteo dalle ore 14 alle ore 20 il primo da Piazza Vittorio a Piazza dell’esquilino il secondo da ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-10-2024 ore 08:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto permangono 3 km di coda per un incidente sulla A1 milano-napoli tra Ponzanono e il bivio con la diramazione Nord in direzionein viale del Muro Torto segnalato dalla polizia locale un incidente con rallentamenti all’altezza di piazzale Brasile in direzione piazzale Flaminio diramato per oggi l’allerta meteo gialla nella regione con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale prestare la massima attenzione alla guida e moderare la velocità previsti oggi in centro due manifestazioni la prima a Piazza del Popolo dalle ore 9 alle ore 13:30 dove è previsto anche un corteo che da piazza Barberini proseguirà verso Piazza del Popolo deviazioni o limitazioni del trasporto pubblico locale nel pomeriggio altra manifestazione con doppio corteo dalle ore 14 alle ore 20 il primo da Piazza Vittorio a Piazza dell’esquilino il secondo da ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico incidente sull’autostrada Roma-Napoli : muore un camionista a Villa Santa Lucia - Le conseguenze per il traffico autostradale Il tragico evento ha avuto ripercussioni significative sul traffico lungo l’autostrada A1. Ambulanze e i Vigili del Fuoco sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente per prestare soccorso e gestire le operazioni di recupero del mezzo. La dinamica dell’incidente L’incidente mortale si è verificato intorno alle 15:30. (Gaeta.it)

Tragico incidente a Roma : operaio 17enne ferito e un morto dopo il crollo dell’ascensore - Testimonianze di un padre disperato Il papà dell’operaio 17enne coinvolto ha descritto in modo straziante la scena a cui ha assistito. La sua morte è stata un duro colpo per la comunità degli addetti ai lavori, che piange la perdita di un professionista del settore. Per il 17enne, questo evento rappresenta non solo un pericolo immediato, ma anche una lezione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gaeta.it)

Roma - ascensore precipita e uccide una persona : polizia sul luogo dell’incidente - I tre, secondo quanto apprende LaPresse, stavano lavorando per conto di una ditta. La vittima è un operaio di nazionalità nigeriana di 48 anni di nome Perter Isiwele. Con lui sono rimaste schiacciate altre due persone, che ora sono ferite. Polizia e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente in cui una persona ha perso la vita lunedì pomeriggio in un palazzo di via delle Vergini, nel centro di ... (Lapresse.it)