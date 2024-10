Thuram-Lautaro Martinez titolari in Roma-Inter? Il ragionamento (Di sabato 19 ottobre 2024) Marcus Thuram e Lautaro Martinez dovrebbero partire dal primo minuto della sfida tra Roma e Inter di domani 20 ottobre. La decisione di impiegarli dall’inizio si spiegherebbe in un contesto più ampio. LA SITUAZIONE – Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono pronti a guidare l’offensiva dell’Inter al primo posto del Napoli in occasione della gara dello Stadio Olimpico contro la Roma. I due attaccanti nerazzurri, il cui feeling si è costituito nello scorso anno e consolidato in questo inizio di stagione, risultano essere i principali candidati per fronteggiare la squadra di Ivan Juric, a caccia di risultati per assicurare una continuità sulla panchina dei giallorossi dopo 1 vittoria nelle ultime 4 sfide. Inter-news.it - Thuram-Lautaro Martinez titolari in Roma-Inter? Il ragionamento Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Marcusdovrebbero partire dal primo minuto della sfida tradi domani 20 ottobre. La decisione di impiegarli dall’inizio si spiegherebbe in un contesto più ampio. LA SITUAZIONE – Marcussono pronti a guidare l’offensiva dell’al primo posto del Napoli in occasione della gara dello Stadio Olimpico contro la. I due attaccanti nerazzurri, il cui feeling si è costituito nello scorso anno e consolidato in questo inizio di stagione, risultano essere i principali candidati per fronteggiare la squadra di Ivan Juric, a caccia di risultati per assicurare una continuità sulla panchina dei giallorossi dopo 1 vittoria nelle ultime 4 sfide.

