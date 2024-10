Surf | trafitta da un pesce spada atleta italiana muore in Indonesia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Giulia Manfrini,istadi 36 anni, ha perso la vita in. L’azzurra si trovava nelle acque delle Isole Mentawai, nei pressi di Sumatra, nel corso della giornata di venerdì, per svolgere una seduta di allenamento, quando unl’haal petto. L’animale le ha procurato una ferita di quasi cinque centimetri. I dettagli sull’incidente sono stati forniti da Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai: “Inaspettatamente unè saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dal capo del sotto distretto di Southwest Siberut” ha detto il funzionario.