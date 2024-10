Unlimitednews.it - Succede di tutto a San Siro, Chukwueze decide Milan-Udinese

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)O (ITALPRESS) – Ilconquista tre punti in una gara in cui è successo di. Il match contro l’finisce 1-0, decisiva la rete messa a segno nel primo tempo di. Tre punti fondamentali per la squadra di Fonseca, a quota 14 e a pari merito con l’Inter (domani in campo a Roma contro i giallorossi), mentre masticano amaro i friulani, alla terza sconfitta in campionato. Quella di Sanè stata una partita incredibile. I padroni di casa hanno iniziato col piglio giusto: Fonseca ha scelto di lasciare in panchina Rafa Leao, al suo posto Okafor con Morata unico riferimento offensivo. Alla prima vera azione è arrivata la rete del vantaggio di, abile a ribadire in rete l’assist di Pulisic arrivato dal limite dell’area di rigore (13’pt).