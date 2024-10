Formiche.net - Stop all’unanimità e sistema fiscale. La nuova Europa possibile secondo il prof. Gallo

(Di sabato 19 ottobre 2024) La prima osservazione che, data la mia dimestichezza con le problematiche fiscali, mi è venuto spontaneo fare dopo la lettura del rapporto Draghi riguarda l’applicazione del principio di unanimità. Giustamente Draghi sottolinea con forza la necessità di introdurre rilevanti deroghe all’applicazione di tale principio. La sottrazione della materiaalla volontà del Parlamento europeo produce, infatti, senza dubbio una forte lesione del principio di legittimazione democratica. Se per proteggere le entrate degli Stati membri e garantire un ambienteequo per tutti è necessaria un’azione coordinata a livello dell’Ue, è infatti del tutto evidente che questa azione non èse la regola dell’unanimità rappresenta – come tuttora rappresenta – una norma inderogabile.