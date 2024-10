Sorpresa: Steven Zhang ricompare insieme a Rihanna! FOTO|Serie A (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 00:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Sorpresa: Steven Zhang ricompare insieme a Rihanna! FOTOSerie A Calciomercato.com Home Sorpresa: Steven Zhang ricompare insieme a Rihanna! FOTO Steven Zhang insieme a Rihanna! L’ex presidente dell’Inter ha pubblicato una storia Instagram insieme alla popstar, foto che ha subito scatenato i social. Il vecchio numero uno del club nerazzurro ha pubblicato nelle storie IG una foto con Rihanna scatenando il web e i social, specialmente Instagram. Justcalcio.com - Sorpresa: Steven Zhang ricompare insieme a Rihanna! FOTO|Serie A Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 00:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:A Calciomercato.com Home! FOTO! L’ex presidente dell’Inter ha pubblicato una storia Instagramalla popstar, foto che ha subito scatenato i social. Il vecchio numero uno del club nerazzurro ha pubblicato nelle storie IG una foto conscatenando il web e i social, specialmente Instagram.

