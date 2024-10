Smontano un'auto rubata in un terreno, condanna soft per 31enne (Di sabato 19 ottobre 2024) Riqualificazione del reato e condanna ‘soft’. E’ quanto disposto dal gup Pasquale D’Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di A.L., 31enne di Mondragone, finito sotto processo per riciclaggio. Il 31enne, insieme a G.B., 52enne, anch’egli mondragonese sono stati sorpresi Casertanews.it - Smontano un'auto rubata in un terreno, condanna soft per 31enne Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Riqualificazione del reato e’. E’ quanto disposto dal gup Pasquale D’Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di A.L.,di Mondragone, finito sotto processo per riciclaggio. Il, insieme a G.B., 52enne, anch’egli mondragonese sono stati sorpresi

