I vigili del fuoco, con l'elicottero, sono riusciti a salvare un uomo che si era arrampicato sul tetto di un'abitazione a Licata, dove per il maltempo è esondato il fiume Salso, all'altezza del chilometro 231 della strada statale 115, vicino a un distributore di benzina. Un pompiere si è calato dall'elicottero e ha imbracato e issato, portandolo in salvo, l'uomo. A Licata si era temuto che ci fosse un disperso per il maltempo, ma per fortuna la persona è stata ritrovata. Più squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Gela, stanno lavorando nel quartiere Africano che è tutto allagato. L'articolo Sicilia, esonda il fiume Salso a Licata: vigili del fuoco portano in salvo un uomo arrampicato sul tetto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo a Catania : strade allagate e interventi d’emergenza. Fiume Salso esonda - L'articolo Maltempo a Catania: strade allagate e interventi d’emergenza. A Randazzo, alcuni pini spezzati hanno colpito diverse vetture parcheggiate, mentre a Licata, nell’Agrigentino, il fiume Salso è esondato in più punti, costringendo alcuni abitanti a lasciare le loro case per precauzione. La pioggia torrenziale, alimentata dalle acque provenienti dai paesi etnei, ha causato allagamenti e ... (Thesocialpost.it)

Esonda fiume Salso a Licata - persone abbandonano case - Alcune persone per mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto e i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerli. Il fiume Salso è esondato in più punti a Licata, nell'Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell'area. Gli abitanti di alcune abitazione della zona stanno abbandonando le case per precauzione. (Quotidiano.net)

Emergenza a Licata : il fiume Salso esonda e mette in allerta la popolazione - Un numero crescente di famiglie ha deciso di evacuare, muovendosi verso zone più alte nel tentativo di proteggersi da situazioni potenzialmente fatali. I soccorritori sono impegnati a salvare le persone intrappolate e a fornire assistenza alle famiglie sfollate, lavorando instancabilmente sotto condizioni estremamente difficili. (Gaeta.it)