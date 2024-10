Si torna in campo: allo ‘Zac’ sarà tifo sobrio e rispettoso (Di sabato 19 ottobre 2024) “È doveroso dedicare un pensiero alle vittime di questa incredibile tragedia e alle loro famiglie. Il funerale di due giorni fa è stato veramente toccante”. A parlare è il tecnico del Catania Domenico Toscano, nella conferenza stampa della vigilia della sfida in programma domani pomeriggio allo Foggiatoday.it - Si torna in campo: allo ‘Zac’ sarà tifo sobrio e rispettoso Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “È doveroso dedicare un pensiero alle vittime di questa incredibile tragedia e alle loro famiglie. Il funerale di due giorni fa è stato veramente toccante”. A parlare è il tecnico del Catania Domenico Toscano, nella conferenza stampa della vigilia della sfida in programma domani pomeriggio

Infortunio Nico Gonzalez - a rischio anche per la sfida con l’Inter? Ansia in casa Juve : ecco quando potrà tornare in campo - Infortunio Nico Gonzalez, l’argentino a rischio per la sfida con i nerazzurri? C’è ansia in casa bianconera: ecco quando tornerà in campo L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune novità sugli infortunati di casa Juventus. Tra questi c’è sicuramente l’ex Fiorentina Nico Gonzalez, fermatosi nei primi minuti del match di Champions League giocato e vinto dai bianconeri a […]. (Calcionews24.com)

Tennis : Bencic torna in campo dopo la maternità - prima il W75 di Amburgo e poi la BJK Cup - . The post Tennis: Bencic torna in campo dopo la maternità, prima il W75 di Amburgo e poi la BJK Cup appeared first on SportFace. La tennista svizzera, assente dal circuito Wta da settembre 2023 per via della maternità, dopo aver dato alla luce la piccola Bella e ora pronta a rientrare, visto che del resto ha 27 anni e prima di mettere in standby la carriera era tra le migliori giocatrici in ... (Sportface.it)

Pogba : «Sarò nuovo per tornare a giocare nella Juve e nella Francia. Motta giudicherà dal campo. Giusto dare a Yildiz la maglia numero 10. Vi dico chi vincerà la Champions» - Le parole di Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, dopo la riduzione della squalifica per doping. Tutti i dettagli Le parole di ieri a Espn hanno fatto rumore nel mondo Juve e non solo. Oggi Paul Pogba è presente anche con un’intervista su La Gazzetta dello Sport a ribadire la sua voglia di tornare in […]. (Calcionews24.com)