Si allontana da casa in monopattino e non fa più ritorno. Si cerca una 15enne neretina (Di sabato 19 ottobre 2024) NARDO’ – Il coordinamento provinciale della protezione civile e le forze dell’ordine, e anche l’associazione Penelope, hanno lanciato un appello in queste ore per la collaborazione nelle ricerche di una ragazzina di 15 anni di Nardò, di cui non si hanno più notizie da tre giorni.Melissa Lecceprima.it - Si allontana da casa in monopattino e non fa più ritorno. Si cerca una 15enne neretina Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) NARDO’ – Il coordinamento provinciale della protezione civile e le forze dell’ordine, e anche l’associazione Penelope, hanno lanciato un appello in queste ore per la collaborazione nelle ricerche di una ragazzina di 15 anni di Nardò, di cui non si hanno più notizie da tre giorni.Melissa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minacce alla moglie : allontanato da casa e monitorato con braccialetto elettronico - . In seguito a un'accurata e tempestiva attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e. (Avellinotoday.it)

Elezioni regionali : voto a domicilio per chi non può allontanarsi da casa - In vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, si ricorda che gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, e gli elettori affetti da gravissime infermità tali da impedirne l'allontanamento... (Ravennatoday.it)

Maltrattamenti ai danni della moglie - uomo allontanato da casa in Valle Caudina - o. it. – agitata ed in ansia per quanto patito – nei colloqui effettuati rappresentava le violenze fisiche subite, le denigrazioni e le umiliazioni salvo poi interrompere il percorso chiedendo del tempo per riflettere sul prosieguo del percorso, per poi tornare nel settembre 2024 proprio alla luce del peggioramento della situazione familiare. (Anteprima24.it)