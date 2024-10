Sequestrano, aggrediscono e legano un camionista: rubato il suo tir con 40mila euro di vestiti griffati (Di sabato 19 ottobre 2024) Notte di terrore per un camionista aggredito in un'area di servizio ad Anagni: in tre lo hanno sequestrato e gli hanno rubato il camion con vestiti griffati dal valore di 40mila euro. Fanpage.it - Sequestrano, aggrediscono e legano un camionista: rubato il suo tir con 40mila euro di vestiti griffati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Notte di terrore per unaggredito in un'area di servizio ad Anagni: in tre lo hanno sequestrato e gli hannoil camion condal valore di

Roma, aggrediscono il camionista e rubano il tir: sparito il mezzo con abiti griffati per 40mila euro - La polizia lo ha trovato che vagava, stordito e in stato confusionale, in via Emilio Longoni alla periferia Est di Roma. «Mi hanno legato, mi hanno rapinato» ha continuato a ripetere ... (ilmessaggero.it)

