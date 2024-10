Senigallia, Leonardo suicida a 15 anni: i dubbi sui bulli e la scuola (Di sabato 19 ottobre 2024) Dal giorno del suicidio di Leonardo, morto a soli 15 anni, ha avuto inizio il gioco della colpe; la famiglia è convinta che i responsabili si trovino tra le mura scolastiche, altri invece ritengono che proprio i genitori siano da accusare in quanto ignari delle condizioni del figlio; nel mezzo resta la ricerca della verità, con la Procura che indaga per comprendere cosa sia accaduto nei giorni precedenti alla morte del 15enne L'articolo Senigallia, Leonardo suicida a 15 anni: i dubbi sui bulli e la scuola proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Senigallia, Leonardo suicida a 15 anni: i dubbi sui bulli e la scuola Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dal giorno del suicidio di, morto a soli 15, ha avuto inizio il gioco della colpe; la famiglia è convinta che i responsabili si trovino tra le mura scolastiche, altri invece ritengono che proprio i genitori siano da accusare in quanto ignari delle condizioni del figlio; nel mezzo resta la ricerca della verità, con la Procura che indaga per comprendere cosa sia accaduto nei giorni precedenti alla morte del 15enne L'articoloa 15: isuie laproviene da Il Difforme.

