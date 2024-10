Selvaggia Lucarelli smonta Sonia Bruganelli: “Confusa manipolatrice”, il duro giudizio (Di sabato 19 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli: "Confusa manipolatrice", scintille a Ballando con le Stelle. L'articolo Selvaggia Lucarelli smonta Sonia Bruganelli: “Confusa manipolatrice”, il duro giudizio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Selvaggia Lucarelli smonta Sonia Bruganelli: “Confusa manipolatrice”, il duro giudizio Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 19 ottobre 2024)contro: "", scintille a Ballando con le Stelle. L'articolo: “”, ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Permettimi di dire una cosa da str***”. Selvaggia Lucarelli tira giù tutto su Sonia Bruganelli. Bomba a poco da Ballando - Allo spareggio sono finite due coppie: la prima è quella composta da Alan Friedman e Giada Lini. . Con tono ironico Selvaggia ha dato quindi un consiglio a Sonia, parlando “A volte si è delle str*** e basta – ha continuato Lucarelli – Rudi, arroganti, ma non bisogna cercare di darsi spiegazioni. Credo che abbia paura di questo lato di sé che le porta ad avere del dissenso”. (Caffeinamagazine.it)

Selvaggia Lucarelli replica alle ultime dichiarazioni di Sonia Bruganelli : "Confusa e manipolatrice" - Ospite a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli ha commentato la recente intervista di Sonia Bruganelli al Corriere della Sera. (Comingsoon.it)

“E ora vediamo”. Ballando con le stelle - il maestro di Sonia Bruganelli ‘avverte’ Selvaggia Lucarelli - Non resta che aspettare sabato per vedere come andrà: “Sarà uno spettacolo, ve lo garantisco. Poco fa, ai microfoni di Rai News 24, Aloia non ha nascosto il suo disappunto per le critiche verso Sonia, che secondo lui sono andate sul personale e non sulla danza. Ballando con le stelle, il maestro di Sonia Bruganelli ‘avverte’ Selvaggia Lucarelli “Lucarelli nella terza puntata è stata ... (Caffeinamagazine.it)