Lopinionista.it - Sciopero automotive, Landini: “Meloni convochi Stellantis a palazzo Chigi”

(Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA – “Oggi e’ il lavoro e le persone che tengono in piedi questo Paese che prendono parola. Rimettere al centro il lavoro significa non far saltare il sistema produttivo dell’Italia. Noi chiediamo in modo esplicito che la presidenza del Consiglioe tutte le aziende legate alla componentistica”. Cosi’ il segretario generale della Cgil, Maurizio, arrivando in piazza Barberini prima della partenza del corteo per la manifestazione organizzata in occasione dellonazionale dell’. “Dati Istat? Noi lo diciamo da tanti anni: oggi si e’ poveri lavorando. Oggi sei precario, pagato poco e senza prospettiva. Ma non solo, avevano detto di cancellare la Fornero ma stanno spostando a 70 anni l’eta’ pensionabile – ha continuato -.