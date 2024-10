Calciomercato.it - Scatta l’allarme, tutta la rosa si libera a zero: tifosi furiosi

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le cose non stanno andando proprio bene per la squadra della serie cadetta:lapuòrsi a parametroLa prima parte di stagione sta già emettendo le sue sentenze e per diversi club non sono proprio positive, in Italia e non solo. Tra questi si può annoverare anche una società che di sicuro non sta volando sul campo, ma anche dal punto di vista societario e di gestione delle risorse. I contratti sono tutti in scadenza a giugno 2025 (LaPresse) – calciomercato.itStiamo parlando del Racing Ferrol, un club che milita in Segunda Division spagnola e che dovrà risolvere diversi problemi nelle prossime settimane. Iniziamo dai risultati conseguiti in questa stagione, dato è ventesima in classifica, quindi al terz’ultimo posto con soli nove punti totalizzati in nove partite.