Saint-Gobain Italia inaugura un impianto fotovoltaico innovativo nello stabilimento di Caravaggio

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In una mossa significativa verso la sostenibilità,ha recentementeto unnel suosituato a Vidalengo di, in provincia di Bergamo. Questo nuovo, esteso su una superficie di 70.000 metri quadrati e con una potenza di 4,65 MW, si pone come un importante passo per ridurre l’impatto ambientale dell’azienda. La produzione di energia verde annuale, prevista a oltre 7,1 GWh, permette di ridurre le emissioni di CO2 equivalenti di circa 2.000 tonnellate, evidenziando l’impegno dinell’integrare pratiche sostenibili nella propria operatività. un passo avanti per la sostenibilità L’zione dell’rappresenta una pietra miliare per, che afferma di trovarsi in prima linea nell’innovazione sostenibile applicata all’edilizia.