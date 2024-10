Roma Inter, assenza a centrocampo per i nerazzurri: tegola per Inzaghi, la situazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Simone Inzaghi dovrà fare a meno di lui nel posticipo della domenica sera tra i nerazzurri e la Roma all’Olimpico Sembrava poter recuperare, ma il problema fisico lo costringerà a rimanere a casa. Asllani, centrocampista albanese dell’Inter, non farà parte della lista dei convocati di Simone Inzaghi per la sfida di Roma contro i giallorossi. Calcionews24.com - Roma Inter, assenza a centrocampo per i nerazzurri: tegola per Inzaghi, la situazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Simonedovrà fare a meno di lui nel posticipo della domenica sera tra ie laall’Olimpico Sembrava poter recuperare, ma il problema fisico lo costringerà a rimanere a casa. Asllani, centrocampista albanese dell’, non farà parte della lista dei convocati di Simoneper la sfida dicontro i giallorossi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma Inter - Juric rivoluziona il modulo contro i nerazzurri? Le idee del tecnico giallorosso sono chiare : le ultime - Il tecnico ritrova […]. Roma Inter, Juric rivoluziona tutto contro i nerazzurri? Le idee del tecnico giallorosso per la sfida contro gli uomini di Inzaghi: le ultime L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Ivan Juric per la formazione della Roma da schierare domani sera contro l’Inter di Inzaghi, per la sfida dell’8? giornata di Serie A. (Calcionews24.com)

Roma-Inter - le condizioni di Dovbyk : titolare contro i nerazzurri? - Le condizioni di Artem Dovbyk in vista di Roma-Inter: l’attaccante ucraino è tornato malconcio dagli impegni con la nazionale In vista di Roma–Inter in casa giallorossa destano particolare preoccupazione le condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino infatti è tornato malconcio dagli impegni con la nazionale durante la Nations League. (Calcionews24.com)

Roma-Inter - senti Orsi : «Nerazzurri giocabili - non come l’anno scorso» - GIOCABILE – A cinque giorni dalla partita dell’Olimpico, su Radio Radio Mattino Sport e News si inizia a parlare dell’atteso match. Nando Orsi, a tal proposito, ha detto la sua sul rendimento attuale dei nerazzurri: «Quest’anno l’Inter è molto più giocabile rispetto all’anno scorso. I nerazzurri hanno pareggiato in casa del Monza, subiscono diversi gol e non vince più le partite 3/4-0. (Inter-news.it)