Quale iPhone conviene comprare oggi? Versioni e modelli disponibili (Di sabato 19 ottobre 2024) La grande domanda che attanaglia i fan Apple dopo il rilascio di un nuovo iPhone è una sola: è il momento giusto per comprare un modello iPhone precedente, possibilmente ancora attuale e moderno? Anche se la grande speranza di chi non vuole spendere tanti soldi è quella di vedere la versione iPhone precedente calare di prezzo rispetto quella più nuova, Apple non sarebbe l'azienda più ricca del mondo se i suoi modelli subissero una svalutazione così eccessiva. Siccome il valore degli iPhone si mantiene nel tempo, i modelli precedenti all'ultimo uscito rimangono comunque costosi, molto più della media degli altri smartphone. Di conseguenza, il mercato degli iPhone usati o ricondizionati ha davvero poche grandi occasioni.

Dove comprare iPhone 16/Plus/Pro/ Pro Max - Tra le piattaforme più affidabili per l’acquisto online, Amazon spicca per la sua vasta offerta di modelli e per le spedizioni rapide. Non risulta disponibile iPhone 16 Pro Max probabilmente per l’elevata richiesta nonostante il prezzo base di partenza di 1489€. Inoltre, gli operatori telefonici offrono talvolta promozioni esclusive, pacchetti dati illimitati e sconti su accessori acquistati ... (Pantareinews.com)

Dove comprare iPhone 16 - da Amazon al sito Apple passando per operatori e catene - Sono aperti i preordini degli ultimissimi modelli di iPhone presentati da Apple nei giorni scorsi. Ecco dove trovarli online e quanto costano. (Wired.it)

Il miglior iPhone che puoi comprare adesso non è il 16 - Scorrendo la lista dei migliori iPhone usciti negli ultimi anni, abbiamo trovato un'alternativa giusta per tutti, puntando sulla convenienza e sul risparmio. iPhone 15 Pro Max, per chi vuole foto e video al top iPhone 15 Pro Max€1489. 00, Amazon Look moderno Per chi vuole risparmiare 128 GB Se ti accontenti di una doppia fotocamera, di un chip leggermente meno potente e di una batteria più ... (Gqitalia.it)