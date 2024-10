Lanazione.it - Politiche per la casa ai raggi X. Erp, più controlli contro i furbetti. Aumenta il fondo contributi affitti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sale a quota 450mila ildestinato dal Comune di Sesto Fiorentino per il contributo: per il 2024 è stato incrementato grazie a un ulteriore stanziamento di 180 mila euro. "A fronte dell’azzeramento delle risorse statali previsto per il secondo anno dal Governo centrale – sottolinea l’assessore allaMassimo Labanca –, interveniamo con fondi comunali stanziando una cifra importante, ma necessaria per le famiglie che non posseggono lain cui vivono, aiutandole a pagare l’affitto mensile regolarmente". Con la stessa manovra sono stati stanziati altri 50mila euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi Erp, raddoppiando così la disponibilità di risorse destinate allo scopo.