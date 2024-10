Ilrestodelcarlino.it - Poche culle e infermieri: l’Usb attacca

(Di sabato 19 ottobre 2024) "La mania di negare l’evidenza ha finito per mandare a picco la ragione e tutto quello che le somiglia" commentano dalcome replica alla smentita del Direttore Ast sulle carenze di posti letto e personale in Patologia Neonatale e Pediatria dell’Ospedale Mazzoni. "La Direzione dell’Ast di Ascoli continua a trincerarsi dietro proclami vuoti, ignorando le gravi carenze strutturali e organizzative nei reparti di Pediatria e Patologia Neonatale dell’Ospedale Mazzoni. Nel Piao erano previste 5, ma a giugno ne sono state tolte 2 per compensare la gestione fallimentare del piano ferie. Invece di assumerequalificati dalle graduatorie o tramite mobilità, si è preferito spendere denaro pubblico per agenzie interinali e cooperative private, una scelta che grava sui fondi pubblici senza risolvere i problemi alla radice.